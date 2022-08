– Med tanke på hur det såg och har sett ut senaste matcherna förstår jag att AIK var tvunget att agera. Framförallt efter haveriet i torsdagens match. De har spelat helt på måfå – totalt oacceptabel nivå för ett lag som AIK. Om man jämför med övriga topplag i allsvenskan finns det ingen tydlighet i spelet, säger Nannskog.

Nannskog menar att AIK saknar i spelartruppen den bredd som finns i de allsvenska toppkonkurrenterna samt att årets säsong varit en utmaning för Grzelak som tränare.

– Han har fått en jäkligt tuff uppgift med de här spelarna. Först kom Jordan Larsson in sent, sen flög han iväg. Då kom Guidetti och då skulle man hitta ett spelsätt som kretsar kring honom. Plus att de saknar bredd i truppen. Det har varit en tuff säsong för Grzelak.

Nannskog om AIK:s spelare: Känns uppgivet

Samtidigt har AIK flera landslagsmeriterade och högst meriterade spelare i truppen med Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Alexander Milošević, John Guidetti och Kristoffer Nordfeldt i spetsen.

– Det känns lite när man ser de här äldre spelarna att de är lite uppgivna mot sina lagkamrater. För mig som gammal spelare är det tydligt att deras kroppspråk och sätt känns uppgivet gentemot sig själva och sina lagkamrater. Det blir som en ond spiral.

Henok Goitom tar nu över tillfälligt som tränare medan klubben letar efter en långsiktig lösning.

– Goitom var en väldigt fotbollssmart spelare och verkar bara en bra fotbollanalytiker. Men han är oprövad i de här sammanhangen även om han har haft flera liknande uppdrag på lägre nivå. Men han känner flera av spelarna och kan säkert få en positiv effekt säsongen ut eller tills det kommer en ny tränare.

