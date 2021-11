I andra halvlek när AIK låg under med 0-1 mot Halmstad slog vänsterbacken Erick Otieno ett inlägg mot straffområdet. Inspelet nådde Rogic som fick en rejäl smäll av HBK:s Andreas Bengtsson.

– Jag tycker att det ska vara straff, vi ser att Rogic är först på den här bollen, Bengtsson kommer in sent i situationen, bollen är levande när Bengtsson kliver in, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog i Fotbollsstudion.

Se situationen i spelaren ovan.