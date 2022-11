SVT Sports expert Daniel Nannskog är förtjust i bägge namnen. Så sent som i söndags fick Gustafson lyfta Lennart Johanssons pokal inför hemmafansen på Hisingen.

– Underbart, jag har själv varit inne på just det namnet. Det är en otroligt bolltrygg spelare, playmaker, har en underbar teknik och kommer in med ett fantastiskt självförtroende. Det är helt rätt att han får komma in i truppen, säger Nannskog om den 27-årige Gustafson, mittfältare, som spelade i Italien innan han kom tillbaka till Häcken förra året.

22-årige Emil Holm spelade bara två säsonger med IFK Göteborg 2019-20 innan han gick till Sönderjyske och sedan Spezia. I augusti gjorde han debut i Serie A.

– Det är klockrent, högerbacken är en position som Sverige har problem med. Emil Krafth har varit skadad så vi har inte haft ett riktigt klart val på den positionen. Emil Holm gör det väldigt bra i Spezia i Serie A, säger Nannskog.