Nannskog: Han är nyckeln i Sveriges EM-resa

Kristoffer Olssons Krasnodar har haft en tuff säsong med mycket upp- och nedgångar. Laget slutade tia i den ryska ligan men har den här säsongen också spelat Champions League.

– Det var otroligt att spela Champions League, en dröm sen man var liten att göra det, säger Olsson till SVT Sport.

För Olsson själv har hösten och våren varit relativt bra med tanke på att han varit in och ut ur truppen under en tid, men tycker att det är viktigt att det nu är en bra känsla han kommer in med till EM-samlingen.

– För egen del spelmässigt så kändes det bra och sista känslan är ju oftast den man har i kroppen så på det sättet känns det bra, säger 25-åringen.

Tufft under senaste landslagssamlingen

Men om man ser till de senaste landskamperna som mittfältaren har varit uttagen till, var det något kämpigare läge för honom då.

– Individuellt hade jag en tuff period, dels att jag inte spelade mycket i klubblaget och kanske inte kom in med det självförtroendet som jag nu fått tillbaka. Men så länge man vinner som lag så måste man vara nöjd.

Att SVT Sports expert Daniel Nannskog lyfter honom som en nyckel till Sveriges framgångar i EM väljer 25-åringen att tona ner en aning.

– Ja men förväntningar höjs och jag kom inte upp i den nivån senaste men samtidigt var det två matcher där vi tog sex poäng och jag spelade ganska mycket, så jag känner att jag bidrog ändå, säger landslagsmittfältaren.

Nannskog:

– Det är definitivt en spelare som behöver vara på allra högst topp för att Sverige ska gå riktigt långt i det här mästerskapet. Han behöver steppa upp ordentligt och komma tillbaka till den gamla Kristoffer Olsson där han var väldigt central och lysande i det svenska spelet.