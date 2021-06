Nederländerna vann komfortabelt – är klart för åttondelsfinal

Denzel Dumfries stämplades av David Alaba i utkanten av Österrikes straffområde, föll och fick straff. Den förvaltades väl av Memphis Depay som utan några tveksamheter tryckte in 1-0 för Nederländerna i den 11:e minuten. Förarsäte direkt.

Matchen fortsatte sedan med ett spelmässigt nederländskt övertag.

Målgöraren Depay höll sig även framme i den 40:e minuten och fick ett gyllene läge att pricka in matchens andra mål. Lika klinisk var han dock inte denna gång. Avslutet högt, högt över och en möjlighet som nog borde fått ett bättre öde.

Fortsatt övertag

Förutom en första halvchans för Österrike i den andra halvleken var det mer eller mindre Nederländerna som höll i taktpinnen.

Med 30 minuter kvar att spela skulle de dessutom få en kanonchans att göra 2-0. Stefan de Vrij hade en nick som Daniel Bachmann fick sträcka ut på rejält. Målvakten släppte dock ut en retur som Matthijs de Ligt dundrade utanför.

Inget mål den gången, men minuter senare skulle det komma.

Donyell Malen byttes in i den 64:e minuten och två minuter senare frispelades han via en fin djupledspassning. I anfallet hade han med sig straffmakaren Dumfries, som fick en passning och densamme kunde utöka till 2-0. Högerbacken, som stod för en bra premiärmatch, fortsatte på inslagen väg under torsdagen och var på många sätt matchens man.

Österrikes kreatör David Alaba fick det dock tuffare. Han hade svårt att bryta sig loss ifrån sin bevakning och lyckades sällan skapa någonting. Men i den 81:a minuten rev han sig fram och avlossade ett distansskott med sin tunga vänster – men avslutet gick strax utanför Maarten Stekelenburgs vänstra stolpe.

Nederländerna tog sin andra seger i gruppspelet och är därmed klart för åttondelsfinal. De har nu vunnit gruppen och ställs mot Nordmakedonien på måndag.