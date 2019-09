GIF Sundsvall – IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån

Nyförväven briljerade för Blåvitt – hakar på toppstriden

De två göteborgarna Tobias Sana och Hosam Aiesh värvades in för tre veckor sedan.

Mot Sundsvall visade de varför. Sana via två assist – det ena till just Aiesh som var den som tryckte in slutresultatet 2-0.

Göteborgs mäktiga svit fortsätter. När laget besegrade Sundsvall med 2-0, lagets elfte raka match utan förlust visade de två nyförvärven Hosam Aiesh och Tobias Sana klass. Efter en pigg inledning kom 1-0 strax innan halvtid. Blåvitt ställde om snabbt, Nzuzu Toko spelade snett inåt bakåt, Tobias Sana spelade snett framåt – sedan avslutade Giorgi Kharaishvili till 1-0 – bollen löpte som en triangel. 2-0 kom fem minuter in i andra halvlek. Återigen var Tobias Sana i ljuset. En löpande Sana spelade höger ut till Hosam Aiesh, sin nyförvärvskompis, som kunde trycka in slutresultatet 2-0 trots dålig vinkel. ”Viktigaste var att vi vann” – Alltid skönt med poäng, det är jag är här för, men det viktigaste var att vi vann, säger Tobias Sana till C More. – Sundsvall ett är bra spelande lag, vi visste att det skulle bli svårt. Men vi gör det bra, vi har kontroll på det. Sundvall skapade ett hårt tryck mot slutet men kunde inte utnyttja sina lägen. Det var Sundsvalls 16:e raka match utan vinst. I morgon kommer de att presentera en ny tränare – det ryktas bli USA:s guldtränaren Tony Gustavsson. – Vi har många lägen men lyckas inte göra mål. Nu gäller det bara att träna och analysera, det finns inget annat, säger Sundsvalls tränare Andreas Pettersson till C More. GIF Sundsvall 0 - 2 IFK Göteborg NP3 Arena, Sundsvall idag Publik: 3580 Domare: Antti Kanerva Allsvenskan Visa matchfakta Dela Dela