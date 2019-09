MFF bröt straff-förbannelse – hakar på i guldstriden

Malmö FF hade mycket att glädjas åt denna eftermiddag.

1. De vann med hela 5–0 mot Kalmar.

2. Segern gav de flera viktiga plusmål i målskillnaden, vilket kan få stor betydelse i slutskedet av allsvenskan då toppstriden är ytterst jämn.

3. De bröt sin straff-förbannelse. Efter sex raka missar i allsvenskan lyckades de äntligen göra mål från elva meter. Det skedde i den 51:a minuten efter en hands, och trots att Markus Rosenberg (som missat två straffar tidigare under säsongen) halkade till i skottögonblicket gick bollen i mål – trots att målvakten gick åt rätt håll och var nära att ta skottet.

– Det behövdes en halkning för att den skulle gå in. Helt otroligt. Men det var lite så det skulle vara tror jag, säger Rosenberg med ett leende till C More.

4. Jo Inge Berget bröt sin måltorka. Norrmannen satte 5–0 med kvarten kvar, efter ett fint MFF-anfall. Det var hans första allsvenska mål 2019.

5. Serieledande Djurgården förlorade seriefinalen mot Djurgården. AIK vann med 1–0. Därmed Därmed är MFF nu trea, med bara tre poäng upp till Djurgården.

– Klart att det är skönt om AIK kan ta tre poäng. Det är inte ofta man säger så, sade Rosenberg till C More, när Stockholms-derbyt ännu inte var slut.

MFF överlägset

Matchen i Kalmar då? Inte mycket att skriva om. MFF var helt överlägset, och efter att Romario redan efter nio minuter (då Malmö redan ledde med 1–0) fick rött kort efter en ful tackling med dobbarna före mot Erik Larsson så var det mer eller mindre godnatt för hemmalaget.

Under i stort sett hela matchen var det spel mot ett mål, och 5–0 var nästan i underkant.

För Kalmar finns inte lika mycket att glädjas över. De har nu 0–9 i målskillnad på sina två senaste matcher (0–4 mot IFK Göteborg senast), och har bara två poäng ner till Falkenberg på kvalplats.

– Vi får bryta ihop och komma igen, säger Viktor Elm.