Helsingborg vann krismötet

Helsingborg kom till spel med en av de jobbigaste veckorna i klubbens historia mot ett Östersund som igår drabbats av ett års transferförbud från FIFA, det var alltså ett rejält ångestmöte på Olympia. Innan matchen fick hemmafansen chans att tacka av målvakten Pär Hansson som nyligen blivit tvingad till tidig pension efter en nackskada. Men trots den jobbiga inramningen fick vikarierande tränare Alexander Tengryd fick en smakstart på sin sejour som huvudtränare.

Tog ledningen efter tio minuter

Alexander Farnerud var återigen i startelvan och det var på pass från Farneruds fot som Max Svensson kunde göra 1-0 efter tio minuters spel. Svensson fick bollen några meter utanför straffområdet och drev sedan bollen beslutsamt innan han avlossade ett curlande skott som smet in vid Aly Keitas vänstra stolpe.

Alhaji Gero skulle sedan visa att det gamla ordstävet – ”släkten är värst” – fortfarande stämmer. Gero som anslöt till Helsingborg från just Östersund i sommarfönstret gjorde ikväll sitt första mål för nya klubben. Efter att anfallaren stressat Östersundsmålvakten till en dålig passning fick Gero sedan bollen i straffområdet efter en nick från Alexander Farnerud. Gero lyfte bollen över en utrusande Keita och dundrade sedan in 2-0 för hemmalaget.

”Just nu känns allt helt åt helvete”

Det resultatet stod sig och Helsingborg går om Östersund på målskillnad och ligger nu på en tiondeplats.

Östersunds lagkapten Tom Pettersson var uppgiven efter matchen.

– Vad finns det att säga? Jag har jättesvårt att analysera matchen. Just nu känns allt helt åt helvete. Vi släpper in för lätta mål samtidigt som vi inte kan göra något framåt. Det har varit så hela säsongen. Jag är jävligt tom, förbannad och besviken, sa Pettersson till C More efter matchen.