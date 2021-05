Oavgjort i dramatiskt allsvenskt toppmöte

Det saknades inte dramatik på Friends arena. Både AIK och Malmö FF hade sin beskärda del av farliga chanser samtidigt som stämningen var het spelarna emellan.

Efter 90 spelade minuter ansåg MFF:s målvakt Marko Johansson att det var gästerna som borde ha fått med sig tre poäng.

– Vi gjorde en fantastisk match defensivt. De kommer inte till så mycket lägen och fick ett skitmål. Flipperspel, men sådan är fotbollen. En poäng får vi nöja oss med och så ska vi bara blicka framåt, säger han till Discovery plus.

”Skitmål”

Johansson fick dock vara på tårna från start. AIK inledde piggt och hade ett jätteläge redan efter två minuter. Slarv i gästernas försvar ledde till att Bilal Hussein fick testa högerfoten, men mittfältaren skott gick tätt utanför.

I stället var det målfarliga Malmö, som har gjort mål i samtliga allsvenska matcher hittills, som tog ledningen i 24:e minuten. Jo Inge Berget fixade en frispark strax utanför AIK:s straffområde. Och när Anders Christiansen slog sin precisa frispark var det Bergets huvud som, relativt ostört, vinklade in 1–0 via bortre stolpen och in.

AIK-mittbacken Sotirios Papagiannopoulos var mindre nöjd.

– Det är ett jävla skitmål vi släpper in. Vi har pratat om att vara noggranna på alla fasta situationer för vi vet att de är starka, sade han i Discovery plus.

”Mycket gnäll”

Han påpekade dock att det fanns ytor att skapa chanser när hemmalaget fick i gång bollen. Och visst skapade man några kvitteringslägen. Bland annat hade Sebastian Larsson en hård frispark tätt utanför och Stefan Silva sköt över från nära håll.

I stället ledde Malmö efter en halvlek som innehöll en hel del dueller och gnabb.

– Det är lite hit och dit med mycket gnäll. Det är två lag som vill vinna så det blir lite dueller, sade målskytten Berget.

Något hätsk stämning fortsatte det att vara i andra halvlek. Men det spelades fotboll också – och AIK fortsatte att försöka jaga ikapp och Malmö ville i sin tur öka avståndet. Det blev en kvittering.

I 64:e minuten knorrade Nicolas Stefanelli ett inlägg in i straffområdet. Visserligen nådde han ingen AIK-spelare, men däremot tog bollen på Lasse Nielsens fot och in via bortre stolpen.

Gästernas bästa läge sedan 1–0-målet i första halvlek kom efter en hörna när en hård nick från nära håll räddades av AIK-målvakten Budimir Janosevic, drygt fem minuter efter AIK:s kvittering.

Vassa målvaktsingripanden

Likaläget stod sig ju närmare slutsignalen kom, men både MFF och AIK kunde ha tagit ledningen i slutskedet. I 85:e minuten lyckades Antonio Colak springa sig fri men Janosevic kom ut bra och räddade kroatens avslut.

Några minuter senare var det AIK:s Nicolas Stefanellis tur att ha ett ypperligt läge att ge sitt lag ledningen. Men likt Janosevic på Colaks avslut kom MFF-målvakten Marko Johansson ut, gjorde sig stor och räddade.

Matchen slutade 1–1. Därmed har Malmö fem poäng upp till serieledande Djurgården som står på 16 poäng. AIK är sex poäng bakom Stockholmsrivalen.