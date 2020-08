Officiellt: Juventus sparkar Sarri

För ett par veckor sedan vann han ligan med Juventus. Nu har Maurizio Sarri fått sparken från de italienska giganterna efter ett skrällartat uttåg från Champions League-åttondelen mot Lyon.

Fick nog efter CL-uttåg

Neapelsonen hann bara leda Turinklubben en säsong innan ledningen tog beslutet att bryta kontraktet med den f.d Chelsea-managern. Den inhemska ligatiteln var Juventus nionde raka medan man fortsatt suktar framgång i Europa trots stor dominans på hemmaplan.

Senaste Champions League-titeln kom 1996 och efter ytterligare ett tidigt uttåg i Champions League mot Lyon så fick Juventusledningen med president Andrea Agnelli i täten nog och sparkade Sarri.

För svensk del så blir det alltså en ny tränare för Dejan Kulusevski att stifta bekantskap med. Serie A:s bästa unga spelare under säsongen 19/20 skrev på för Juventus under vintern, då med Sarri bakom rodret.

Enligt italienska medier ska Sarri ha haft stora planer för den unge svensken som var tänkt att spela en nummer 10-roll bakom Cristiano Ronaldo och Paolo Dybala. Vad den kommande Juventus-tränaren har för tankar med Kulusevski återstår att se.

KLIPP: Juventus mästare efter 2-0 mot Sampdoria (27 juli 2020)