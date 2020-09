Östersunds coronahantering utreds av Sef

Östersunds FK har haft flera coronafall senaste veckan. Flera spelare samt en person ur ledarstaben ska ha testats positivt.

”Vid matchen mot Djurgården (i söndags, reds anm.) har det konstaterats att en person i ledarstaben var smittad men symptomfri” skriver klubben på sin hemsida.

Dessutom har en spelare, som deltog i matchen i söndags, testats positivt under måndagen. Något som inte meddelades Djurgården – klubbens sportchef Bosse Andersson fick ta del av den informationen via media.

”Intressant att en läkare uttrycker sig på det viset”

Annika Ersson, smittskyddsläkare i region Jämtland/Härjedalen, säger till Östersunds-Posten att hon inte ser några problem i hur klubben agerat. Ändå kommer nu Svensk elitfotboll att utreda hanteringen.

– Det vi har sagt är att man ska vara, av läkare, bedömd som frisk och symtomfri på matchdag. Just nu hämtar vi in fakta och det är helt klart intressant att höra att smittskyttsläkare uttrycker sig på det viset, säger Mats Enquist, generalsekreterare på Sef, till tidningen.

Var täppt i näsan för två veckor sedan

Enligt Östersunds-Posten ska ledaren, som testades positivt, ha varit täppt i näsan redan efter bortamatchen mot Norrköping för två veckor sedan, dock utan andra symptom. Klubbens vd Michael Schahine vill inte svara på om ledaren deltog i träningarna mellan de två matcherna.

– Läkaren sa: du har ingen feber, du är täppt i näsan, håll avstånd så gör vi en ny bedömning inför Örebro. Då hade det försvunnit.

ÖFK har haft krismöte under torsdagen sedan lagläkaren Jan Hansson sagt upp sig i ett sms under morgonen. Redan under eftermiddagen presenterade klubben Katarina Lindgren som ersättare.

