Det var i andra halvlek vid ställning 0-0 som Barnabas Varga blev liggande orörlig efter en kollision i straffområdet.

Spelarna samlades snabbt runt ungraren och han fördes sedan av planen täckt av ett skynke.

– Man såg direkt att han var borta och vi såg lagkamraternas snabba reaktion. De ropade in läkarna och domaren blåste snabbt av och påkallade uppmärksamhet. Det tog tid innan läkarna väl kom in med bår, men när de väl kom in blev det lite lugnare, säger Jonas Eriksson i SVT:s EM-studio.

Publiken applåderade då Varga fördes av planen. Matchen återupptogs direkt efter att anfallen lämnat planen.

Varga fördes sedan till ett sjukhus i Stuttgart.

”Barnabas Vargas tillstånd är stabilt. Vi kommer att informera er direkt så fort det finns nyheter om hans status”, skriver det ungerska förbundet.

Ungern vann till slut matchen med 1-0 efter att Kevin Csoboth avgjort på tilläggstid.

– Det viktigaste är att Barni mår bättre. Vi kämpade för honom de sista 20 minuterna av matchen. I slutet visade vi vilken typ av lag vi är, säger Roland Sallai till det ungerska fobollsförbundets konto på X.