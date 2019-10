Oxlade-Chamberlain bakom Liverpools seger

Liverpool tog sin andra seger i Champions League den här säsongen när de besegrade Genk med 4-1. Mittfältaren Alex Oxlade-Chamberlain gav engelsmännen en drömstart när han placerade in ledningsmålet redan i den andra minuten. Efter det skapade belgarna flera chanser och hade dessutom en boll inne i den 27:e minuten, men efter VAR-granskning dömdes det bort för offside.

Istället var det Liverpool som skulle få jubla igen när Oxlade-Chamberlain bara satte till högerfoten och med utsidan snyggt placerade bollen via ribban och in.

I den 77:e minuten satte sedan Sadio Mané spiken i kistan när han chippade in 3-0 i den 77:e minuten. Med tre minuter kvar av ordinarie tid gjorde sedan comebackande Mohamed Salah 4-0. Genk fick in ett tröstmål via Stephen Odey, men matchen slutade 4-1 till Liverpool.

Även Håland tvåmålsskytt

I den andra matchen i grupp E mellan Salzburg och Napoli var det italienarna som drog det längsta strået, trots två mål av Salzburgs norska supertalang Erling Braut Håland. Genom målen gick han upp i skytteligaledning, samt blev historisk då han ör dne förste spelaren att göra sexmål på sina tre första matcher. Men Dries Mertens, genom två mål och Lorenzo Insigne genom ett, gav segern för bortalaget med 3-2.