Redan efter en minut small det. Marta Cox skruvade in en frispark i vänstra krysset från långt håll, vilket gav Panama ledningen med 1–0. Målet var Panamas första någonsin i VM, och det var en fullträff som kan komma att bli hela turneringens snyggaste.

Frankrike kunde dock vända på matchen redan innan halvtidsvilan. Först skickade Deysire Salazar in 1–1 från nära håll i egen kasse, efter en nick från Maelle Lakrar.

Gjorde hattrick

Knappt sju minuter senare gjorde Frankrike mål på nytt, när Kadidiatou Diani tryckte in bollen via ribban och in. Diani blev sedan tvåmålsskytt med ett straffmål, och Lea Le Garrec gjorde 4–1 precis innan halvtid.

Under inledningen av den andra halvleken gjorde Diani sitt tredje i matchen, med ett nytt mål från straffpunkten.

Mål i tionde tilläggsminuten

Panama fick förvisso jubla åt sitt andra – och tredje – VM-mål genom tiderna i slutet av matchen. Yomira Pinzon gjorde matchens tredje straffmål och Lineth Cedeno nickade in Panamas tredje i 87:e.

Men Frankrikes seger var aldrig hotad, och 6–3 kom i tionde tilläggsminuten av matchen.

Tack vare segern i sista matchen vinner Frankrike grupp F, och i åttondelsfinal kommer de att ställas mot tvåan från grupp H (avgörs i morgon).

