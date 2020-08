Pandemin slår mot AIK Fotboll

”Minskningen beror på pandemin”, konstaterar AIK Fotboll.

Det har under kvartalet bara spelats två allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på noll. Under motsvarande period i fjol låg publiksnittet per match på 17 768 personer på hemmamatcherna.

Rörelseresultatet för andra kvartalet blev dock en vinst på 4,2 miljoner, mot förlusten på 4,4 miljoner ett år tidigare. Bakom den positiva resultatutvecklingen ligger ett positivt så kallat transfernetto på 1,7 miljoner kronor. Under motsvarande kvartal i fjol låg transfernettot på minus 2,9 miljoner.

Exklusive engångsposter var resultatet under kvartalet en förlust på 8,7 miljoner kronor, mot 800 000 kronor i förlust ett år tidigare.

För första halvåret i år gjorde AIK Fotboll en förlust på 16,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förlusten på 3,7 miljoner ett år tidigare.

Även sportsligt går det tungt för Stockholmsklubben, laget har inte vunnit på fem omgångar och är endast en poäng från negativt kval.

KLIPP: Ogbu stor segerdirigent mot AIK (9 aug)