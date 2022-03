Gästerna – som slutade näst sist i serien i fjol – slog till med dubbla klassmål tidigt i första halvlek.

Först skickade Hlin Eiriksdottir in en boll från högerkanten som letade sig hela vägen in i mål. Sedan, i den tolfte minuten, hamnade ett försök till rensning från Djurgårdens lagkapten Sanna Kullberg i gapet på Maja Green. Backen drog till på halvvolley och skottet letade sig in till 2-0 i bortre krysset.

Efter drömstarten gjorde Piteå också 3-0 före paus, innan Josefine Johansson utökade till 4-0 tidigt i andra halvlek.

Texten uppdateras.