Platini siktar på comeback: ”Det är idioter som stängt av mig”

Den 64-årige fransmannen, som var en stjärnspelare under sin aktiva tid, blev Uefas ordförande 2007 och avgick i maj 2016 under uppmärksammade former grundat på korruptionsmisstankar. Platini tog emot 17 miljoner kronor av Fifa-chefen Sepp Blatter 2011, en utbetalning för uppdrag runt tio år tidigare, enligt Platini.

2015 stängdes Platini av i åtta år från all fotboll av Fifas etiska kommitté, ett straff som halverades till fyra år efter att ha gått igenom Fifas appelationskommitté och skiljedomstolen Cas.

Förhördes av franska myndigheter i juni

– Jag kommer tillbaka. Jag vet inte var eller hur men jag kan inte fortsätta att stå utanför. Det är idioter som stängt av mig, säger Platini till den schweiziska tv-kanalen RTS uppger AFP.

Det har fortsatt att vara oroligt runt Platini under avstängningen. I juni blev han inkallad till förhör av den franska ekobrottsmyndigheten PNF som undersöker möjlig korruption i samband med flera internationella slutspel, bland annat VM-slutspelet 2022 som ska hållas i Qatar.

– De ville ha upplysningar om EM 2016, VM i Ryssland (2018), VM i Qatar, Paris SG och Fifa, säger Platini, som anser sig utsatt för en komplott.