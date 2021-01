Ronaldo har gått om Pelé

Under söndagens match mot Udinese Calcio stod Cristiano Ronaldo för två av målen i 4-1 segern för Juventus.

Målen må inte ha varit avgörande för segern men Ronaldos andra i matchen blev hans 758:e officiella i karriären. Därmed gick han om Pelés 757 mål.

758 mål i karriären

Ronaldo har därmed gjort 758 mål under 1035 spelade matcher och Pelés 757 mål gjordes inom 820 matcher.

Men den som behåller rekordet som störste målgörare är ändå den tjeckisk-österrikiske forwarden Josef Bican som gjorde 759 mål under 495 matcher, enligt AP. Bican dog 2001.

Mest mål i samma lag

Så sent som i december slog Leo Messi ett annat av Pelés rekord, nämligen antalet gjorda mål för samma klubb. Pelé hade nämligen gjort 643 mål för Santos 1957-74 och under mötet mot Valladolid den 22 december slog Messi in sitt 644:e.