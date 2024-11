Skulle dock Sverige missa första- eller andraplatsen finns en chans att få en biljett till playoffet via gruppsegern i Nations League. Men de chanserna har nu förminskats efter Uefas beslut att tilldela Rumänien segern i deras avbrutna match mot Kosovo.

Den matchen stod 0-0 med bara minuter kvar på klockan när Kosovos spelare lämnade planen i protest efter att publiken skanderat rasistiska ramsor.

Rumänien straffas med böter och stängda läktare – men tilldelas segern med 3–0 då Kosovo-spelarna vägrat spela vidare.

Detta innebär för svensk del att Rumänien passerar Sverige i rankingen som bästa gruppsegrare i C-divisionen.

Sverige måste nu hoppas på att sex av åtta gruppsegrare från A- och B-divisionen (plus Rumänien) tar sig till VM via det vanliga VM-kvalet för att Blågult ska kunna aktivera sin nödbiljett till VM-playoff (om Sverige inte redan är kvalificerat via det ordinarie VM-kvalet).