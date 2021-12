Den tidigare IFK Göteborg-, Heerenveen- och Feyenord-spelaren Sam Larsson fick i februari 2020 till kinesiska Dalian.

Strax därefter gjorde dock coronaviruset att världen i allmänhet, och Kina i synnerhet, stängdes ner.

Mötte Henan Songshan Longmen

Sedan dess har det blivit ytterst sporadiskt matchande. Senast som Larsson, enligt den välrenommerade sajten Transfermarkt, spelade en tävlingsmatch var i november 2020.

Men i dag, när Dalian mötte Henan Songshan Longmen, var Larsson tillbaka. Och då blev det succé.

Danielson spelade också

I den 83:e minuten klev nämligen Larsson fram på en frispark från drygt 20 meters avstånd. Han sköt, via muren, ett skott med högerfoten som gick in strax under ribban.

Målet blev matchens enda. Därmed vann Dalian, där Marcus Danielson bar kaptensbilden, matchen med 1–0.