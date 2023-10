Tamminen vs falk Visa

Hammarby har släppt in 12 mål på 22 omgångar och håller nollan i 59 procent av matcherna. Anna Tamminen släpper in i snitt 0,57 mål per match (21 spelade matcher).

I Häcken har Jennifer Falk vaktat målet i samtliga 22 omgångar och har släppt in sju mål, vilket ger ett snitt på 0,31 insläppt per match.