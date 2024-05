Se Salechs straffmiss i spelaren ovan.

Det har rasslat in mål under inledningen av den allsvenska säsongen. Ingen match hade slutat mållöst – fram tills Sirius möte med Västerås under måndagskvällen.

Båda lagen hade flertalet fina lägen att göra mål, inte minst hemmalagets anfallare Yousef Salech.

– Jag hade många chanser. Som anfallare vill man göra mål. Jag är besviken, säger Salech, som missade straff efter knappt en timma.

Tabelljumbon Västerås har fortsatt stora problem med målskyttet. Efter tio spelade matcher har nykomlingen gjort tre (!) mål.