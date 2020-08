Schough målade när Djurgården skrällde i Skåne

Man kan inte säga att det var orättvist när Olivia Schough satte 1-0 för Djurgården kvarten från slutet.

Under de 75 minuterna dessförinnan hade stockholmarna varit det bättre laget och pressat Kristianstad på skåningarnas hemmaplan.

Man hade hållit mest i bollen och skapat de flesta målchanserna. Hade det inte varit för den storspelande amerikanskan, Brett Maron, i hemmalagets mål borde Djurgården gjort mål redan i den första halvleken.

Vacker genomskärare

Det var via en omställning som matchens enda mål kom till.

Tilde Lindwall fick bollen centralt, avancerade mot straffområdet, tittade upp och hittade in med en fin passning in bollen mellan ett par passiva KDFF-försvarare till Olivia Schough. Landslagsstjärnan kunde sedan fri med målvakten kyligt placera in bollen i nät.

Segrar för Örebro och Vittsjö

I de andra två damallsvenska matcherna som startade klockan 15.00 blev det segrar för Örebro och Vittsjö. Det var i Uppsala som Örebro vann med 2-1 efter två mål från Karin Lundin.

I Vittsjö var det en minst sagt svängig tillställning som bjöd på inte mindre än fem mål.

Hemmalaget gick upp till en 2-0-ledning i den första halvleken som reducerades till 2-1 innan pausvilan. I den andra halvleken såg det inte ut att bli några fler mål – fram tills dess att finländskan Kaisa Collin gjorde sitt andra mål för säsongen i den 84:e matchminuten.

Men Vittsjö skulle ta tre viktiga poäng till slut. För sista ordet fick nämligen australiensiskan Emily Gielnik som är inne i en het målform. Mot Växjö senast blev hon tvåmålsskytt i 2-0-segern och nu blev hon Vittsjös väg fram till en ny seger.