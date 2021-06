Sebastian Larsson gläds över publikbeskedet

Idag kom beskedet att regeringen kommer att gå vidare med steg 2 i öppningen av samhället under pandemin, vilket kommer att ske 1 juli. Det betyder att deltagarantalet på arenor utomhus där man har en sittplats, höjs till 3 000.

– Publik har man längtat efter under en väldigt lång tid nu och här i EM har man fått smaka på det lite. Det gör en så enorm skillnad. Man är väldigt glad att nås av det beskedet, säger Sebastian Larsson.

”Betyder mycket”

Dessutom kan sektionering göra att de större arenorna kan ta in ytterligare åskådare. AIK har exempelvis sektionerat in Friends arena så att hela 14 040 åskådare kan tas in på de allsvenska matcherna. Ett efterlängtat besked för AIK-fansen säger Larsson.

– Det betyder mycket tror jag. Det har varit en extremt lång period för fansen att inte kunna gå på våra matcher. Vi har alltid ett fantastiskt följe oavsett om det är borta eller hemma. Det har förmodligen varit en extremt frustrerade period för dem liksom det varit för oss. Det är nog bara glada miner idag.