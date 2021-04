Sena mål av inhoppare gav Sverige segern

Efter en frispark med fem minuter kvar gick bollen till Lina Hurtig som nickade in bollen till Caroline Seger, som i sin 213:e landskamp (en från Therese Sjögrans rekord på 214) nickade in 3-2 för Sverige. Båda dessa hoppade in i andra halvlek.

– Det känns helt otroligt. Det har gått snabbt från 200. Nu får hon acceptera att det blir besvärligt, säger lagkaptenen Seger leende om att vara så nära landskampsrekordet till SVT Sport.

– Det var en fin frispark och jag visste att Lina skulle vara först. Det var bara för mig att spinna runt och sätta den, säger Seger om sitt mål.

På tilläggstid sköt Sofia Jakobsson, även hon inbytt, i ribban.

Strax därefter avslutade Hurtig målskyttet med att driva igenom och med lite flyt få bollen via målvakt och stolpe i mål med knapp styrfart för 4-2.

Pajor tvåmålsskytt för Polen

Direkt efter pausen såg det desto tuffare ut, med svenska ögon. Halvleken hann knappt starta när Polen kvitterade till 2-2. Ewa Pajor blev tvåmålsskytt genom att nicka in bollen efter ett inlägg, där Zecira Musovic gått ut helt fel och missbedömt situationen.

– De här misstagen är något hon måste rensa bort från sitt spel. Hon blev för överambitiös och borde stått kvar på linjen, säger Markus Johannesson om Musovic.

SE MER: Misstag av Sverige när Polen kvitterade:

Blackstenius vände med två snabba mål

I slutminuterna av den första halvleken hade Sverige vänt underläge 0-1 till ledning 2-1. Med sitt 2-1-mål gjorde Stina Blackstenius sitt andra mål när hon slog till direkt från nära håll efter att Rebecka Blomqvist spelat in bollen från vänsterkanten i ett mönsteranfall med flera spelare inblandade.

– Det var viktigt och kul att få göra mål. Det var ett tag sedan, säger Blackstenius.

KLIPP: Se höjdpunkter från första halvlek – Blackstenius tvåmålsskytt