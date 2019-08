Sex nyheter i världens största liga

Tio dagars vila

En Uefa-studie från 2013, som tidningen The Guardian rapporterat om, visade att spelarna i Premier League löpte fyra gånger större risk att åka på skador under ligans sista tre månader jämfört med högstaligorna i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland. En vinterpaus har därför diskuterats under många år för att ge spelarna välbehövlig vila. Den här säsongen blir det verklighet.

– Vi kommer att ha en uppdelad helg och kalla det ”säsongsuppehåll”. Vi kallar det inte vinteruppehåll. Varför? För att vi inte tar uppehåll, sade förre ligachefen Richard Scudamore om uppehållet när det klubbades igenom för ett år sedan.

Förvirrande? Det här gäller: Den hektiska jul- och nyårshelgen blir kvar med fulla omgångar planerade både 26/12, 28/12 och 1/1. Däremot kommer hälften av matcherna i omgången som spelas 8/2 flyttas fram en vecka, något som ger spelarna tio dagars uppehåll i februari.

Byte vid närmaste linje

I somras avgjordes både VM på damsidan samt Afrikanska mästerskapen och Copa America på herrsidan. De tre turneringarna var första tillfället för den stora publiken att bekanta sig med ett par regeländringar som kommer att bli påtagliga under årets Premier League-säsong.

En sådan iögonfallande ändring är att utbytt spelare numera ska lämna planen vid närmsta linje och inte långsamt halvjogga till sidlinjen för att klappa in sin lagkamrat. Regeln är helt enkelt ett försök att minska tidsfördröjande agerande.

Ny handsregel – igen

Något som oundvikligen kommer att diskuteras både en och tre gånger under säsongen är huruvida handsträff i straffområdet borde resultera i straff. I ett försök att bringa klarhet till en grumlig tolkningsregel heter det nu att en spelares uppsåt inte ska tas med i beräkningen vid eventuellt regelbrott. Det som är av betydelse är om spelaren har gjort sig själv ”onaturligt större” i och med handens eller armens position.

En spelare som glidtacklar får exempelvis ta emot sig själv för kontakt med marken, men riskerar att bli straffad om han samtidigt gör sig själv större med sina armar och de träffar bollen.

Hänsyn ska dock tas till om bollen studsar på en med- eller motspelare före den träffar spelarens hand eller arm.

VAR i varje match

Till sin hjälp att tyda regelboken kommer huvuddomaren och hans team i var och en av PL-säsongens 380 matcher ha en VAR-domare till sin hjälp. VAR-domarens roll är att assistera huvuddomaren, som fortsatt är den som tar det slutliga beslutet i alla situationer.

Det är dock blott i fyra sammanhang som VAR-domaren får påkalla huvuddomarens uppmärksamhet om han tycker att ”uppenbart fel” har begåtts. Det rör sig om mål, straff, rött kort eller om huvuddomaren straffat fel spelare.

I övrigt ska det traditionella systemet med att domarteamet på plats på arenan dömer matchen fortsätta.

Förbjudet att bilda mur

En något mer obskyr regel som kan komma att få stor taktisk påverkan rör frisparkar. Det är numera förbjudet för det anfallande laget att ställa upp egna spelare i muren i ett försök att skymma målvakten och skapa oro i motståndarnas försvar.

Från och med den här säsongen får anfallande lag inte vara närmare försvarsmuren än en meter. Skulle någon anfallande spelare krypa närmare än så riskerar man att dra på sig en indirekt frispark. Försvarsmur blir det för övrigt först när det försvarande laget ställer upp med tre eller fler spelare.

Återstår att se om regeländringen innebär fler eller färre frisparksmål än de 23 som gjordes förra PL-säsongen.

Nytt tv-avtal

En stor del av Premier Leagues framgångar genom åren kan tillskrivas de allt mer lukrativa tv-avtalen som ger klubbarna dignande kassakistor att köpa spelare med. Även om prissumman för det nuvarande treåriga tv-avtalet är en tillbakagång från vad klubbarna fick för 2016–2019 så betalade ändå de båda brittiska tv-bolagen Sky och BT 4,5 miljarder pund för rätten att sända en klar majoritet av matcherna.

Avtalet innebär också att det för första gången i PL-historien kommer att spelas sena lördagsmatcher. Sky har nämligen skaffat sig rätten att sända åtta matcher med start 20.45 svensk tid.

För svenska PL-entusiaster är det fortsatt Viasat som innehar rättigheterna här.