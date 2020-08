Sheila van den Bulk matchhjälte för Djurgården

Matchen var 23 minuter gammal när Sheila van den Bulk slog in målet som grejade tre poäng till Djurgården. Olivia Shough satte in en låg boll långt ut från högerkanten som van den Bulk mötte med foten. Bollen seglade i en elegant båge in i bortre hörnet och van den Bulk sträckte armarna i luften.

Schough hade också själv ett fint läge i den första halvleken. 29-åringen kom runt på högerkanten, avancerade inåt i banan och fick på ett bra skott som Piteås målvakt Guro Pettersen räddade.

I slutet av matchen pressade Piteå på för en kvittering och hade några riktigt bra chanser. Bland annat dansade bollen på mållinjen efter en hörna i den 84:e minuten men Djurgårdens spelare lyckades till slut få undan bollen.

Djurgården höll också på att själva ställa till det när en rensning gick rakt ut till en Piteåspelare på högerkanten. Men Piteå lyckades inte få in bollen i straffområdet utan fick med sig en hörna som Djurgården nickade undan.

Piteå hade också några halvfarliga inlägg på tilläggstid men lyckades inte få in en kvittering.

För första gången den här säsongen hade Djurgården publik på Stadion.

Det var bara tre veckor sedan lagen senast möttes, då blev det 1-1.