Skrällen: Östersund ute ur svenska cupen

Hvetlanda GIF–Varberg BoIS 0–5

Värmbols FC–IFK Norrköping 0–4

Karlslund IF FK–Djurgårdens IF 0–4

IK Sleipner–Degerfors IF 1–8

Utsiktens BK–BK Häcken 1–5

Lunds BK–Kalmar FF 1–3

Räppe GOIF–Halmstad BK 0–3

Qviding FIF–Mjällby AIF 0–1

IF Brommapojkarna–Östersunds FK 2–1