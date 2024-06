Spanska drömminuter bäddade för en premiärseger mot Kroatien.

Efter drygt trettio minuter hittade Fabián Ruiz till Alvaro Morata med en fin djupledsboll. Det kroatiska försvaret hade ingen chans och den spanske strikern hittade in bakom Dominik Livaković till 1-0.

Och det är inte första gången Morata gör mål mot Kroatien i EM-sammanhang. Faktum är att han nätade i EM 2016 och 2020.

Tre minuter senare skrev Fabián Ruiz in sig i målprotokollet. Pedri skickade in bollen till Fabián som dundrade in bollen vid den högra stolproten.

– Det var ett statement så klart att man tog hand om den här matchen och var otroligt effektiva, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog.

Men experten riktade kritik mot båda nationerna.

– Man briljerade inte som man är van vid att se Spanien, de behövde inte göra det. Så hatten av för effektiviteten. Samtidigt hade vi väntat oss mer av Kroatien när de fick chanserna.

Fick bortdömt mål

En mardrömsstart för Kroatien – som strax innan pausvilan fick se Dani Carvajal glida in bollen till 3-0.

– Det var en riktigt fin insats mot ett otroligt bra lag. De har en hel del otroliga spelare. Vi behövde det här och det kommer att vara annorlunda för vi har en tuff grupp. Nu riktar vi fokus mot Italien, säger Alvaro Morata till SVT Sport.

Kroatien hade en hel del chanser att reducera i andra halvlek – men en missad trippelchans och en missad straff och en bortdömd retur betyder att de får vänta på sitt första EM-mål.