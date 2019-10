Sen kvittering förstörde svensk skräll

Sverige såg länge ut att gå mot en skrällartad seger hemma mot ett hittills obesegrat Spanien. Men i den 92:a minuten, efter kraftig spansk press, kunde inhoppande Rodrigo kvittera matchen för spanjorerna. Resultatet innebär att Spanien är klara för EM 2020, för Sverige väntar en viktig match mot Rumänien i nästa omgång.

– Att släppa in ett mål så där sent känns otroligt tungt, sade målskytten Marcus Berg till C More efter matchen.

Efter en inledning där Sverige stundtals såg ut att bli totalt utspelade så lyckades man arbeta sig in i matchen mer och mer. Robin Olsen stod för flera fina räddningar och en annan Robin, Quaison, skapade sig ett antal lägen. Det absolut hetaste, en fin nick på inlägg från Lustig, tvingade David De Gea till en riktigt kvalificerad räddning. Innan den franska domaren hunnit blåsa för halvtidsvila hade Sverige brutit den inledande spanska pressen och det var istället Sverige som avslutade halvleken bäst. Sverige fortsatte det fina spelet och fem minuter in i den andra halvleken fick man också utdelning. Marcus Berg, som har fått mycket kritik för sitt uteblivna målskytte, kunde efter två fina räddningar från David De Gea knoppa in ledningsmålet från nära håll. Spela Berg ger Sverige ledningen Foto: Bildbyrån Sverige stod starkt efter ledningsmålet och den starka spanska pressen i jakt på ett kvitteringmål uteblev länge. Spanjorerna tvingades ofta till inlägg där den svenska backlinje allt som oftast kunde rensa undan utan några större problem. Med tio minuter kvar blev Sverige rejält tillbakapressade men de heta spanska chanserna lös med sin frånvaro, fram tills tilläggstid. Då klev inhoppande Rodrigo in och kvitterade tillställningen till 1-1. Ett resultat som stod fram tills slutsignal. – Släppa in ett mål så där sent känns otroligt tungt, sade målskytten Marcus Berg till Cmore efter matchen. Förbundskapten Janne Andersson såg uppgiven ut efter den sena kvitteringen. – Det är brutalt grymt att släppa in mål så här sent. Men jag klandrar ingen, jag tycker spelarna gör det fantastiskt bra, vi genomför matchen på ett jättebra sätt, säger Andersson i C More efter matchen. Han fortsätter: – Efter en jobbig period i början där Spanien gör allt väldigt bra tycker jag vi kom in i matchen riktigt. De här känslorna är hemskt jobbiga men fotboll är så ibland men jag tycker vi gör det jättebra. Ett sent kvitteringsmål fick vi även se i Bukarest, där gruppkollegorna Rumänien och Norge ställdes mot varandra. Norges 1-1 innebär att Sverige har ett grepp om andraplatsen, två poäng ned till trean Rumänien. Nästa landslagssamling i november inleds med just Sverige – Rumänien, en matchen som kan bli direkt avgörande för Sverige avancemang till EM 2020. Sverige 1 - 1 Spanien Friends Arena, Solna idag Domare: Clément Turpin EM-kval Visa matchfakta Dela Dela