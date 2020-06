Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Från sin bänkposition fick Stina Blackstenius se Rebecka Blomqvist göra två mål. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Storseger för topptippade Göteborg i premiären – med Stina Blackstenius som inhoppare

Stina Blackstenius bytte i vintras från Linköping till Göteborg under uppmärksammade former.

När det topptippade laget inledde damallsvenskan i dag fick dock Blackstenius börja på bänken.

Där fick hon se sitt lag imponera. Till slut vann de med 5–1, efter att Blackstenius hoppat in och missat ett friläge.

De senaste två årens serietvåa Göteborg är, tillsammans med Rosengård, damallsvenska guldfavoriter i år. De har värvat flera namnkunniga spelare. En av dessa är landslagsanfallaren Stina Blackstenius. Hon lämnade i vintras Linköping, i en övergång som blev klar först efter flera månaders förhandlingar, som avgjordes först när Göteborg tog ärendet till Svenska fotbollförbundets skiljenämnd. Fick vänta på 1–0 När Göteborg i dag inledde säsongen med att spela hemma mot Kristianstad fick 24-åringen börja på bänken, på grund av att hon haft en skadekönning i ett lår. Från sin bänkplats fick hon se sitt lag dominera, men de gjorde inte 1–0 förrän i den 41:a minuten då en av Blackstenius konkurrenter om anfallsplatsen, Rebecka Blomqvist, kom fri och säkert rullade in 1–0. Missade friläge Samma Blomqvist gjorde 2–0 på ett liknande sätt redan två minuter in i den andra halvleken, och två minuter senare satte Natalia Kuikka spiken i kistan genom att göra 3–0. – Det är två djupledsmål där ytan uppstår där bak. Jag och "Pallo" (Pauline Hammarlund) ligger ju på ruller där framme hela tiden. Det var skönt att bollen kom och att den satt. Det var en skön start för oss, säger Blomqvist till SVT Sport. Blackstenius fick efter 65 minuter hoppa in och ersätta tvåmålsskytten Rebecka Blomqvist. 20 minuter senare fick hon ett jätteläge att göra 5–1 då hon kom i princip fri, men Brett Maron kom ut och gjorde sig stor och räddade Blackstenius avslut. Kopparbergs/Göteborg FC 5 - 1 Kristianstads DFF Valhalla IP, Göteborg idag Publik: 0 Domare: Sara Persson OBOS Damallsvenskan Visa matchfakta