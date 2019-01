Super sub Solskjaers magi sitter i – bytte in matchvinnaren

– Man måste vara redo som inhoppare, det är vad tränaren förväntar sig av mig. Jag visste att målvakten skulle kunna fumla och tog en chansning, säger Lukaku till BBC.

Han beskriver en annan stämning i laget med Solskjaer vid rodret.

– Det är helt annorlunda med den nya tränaren och vi lär av honom. Så här långt går det väldigt bra, säger Lukaku.

Den uppsluppne Solskjaer gick länge omkring på planen efteråt och kramade om sina leende spelare. Det är tydligt att glädjen har återvänt till Manchester United efter att José Mourinho sparkats.

Efter en dryg timme gjorde Solskjaer ett dubbelbyte. Juan Mata hade precis fixat en frispark och byttes ut mot Alexis Sanchez och samtidigt kom Romelu Lukaku in i stället för Anthony Martial. Medan Solskjaer, den fantastiske inhopparen på sin i Man United med smeknamnet super sub, skrek ut sina direktiv gjorde sig Marcus Rashford redo att skjuta från runt 30 meter.

Målvakten fick ont i duellen

Rashford sköt hårt och bollen sjönk i gräset precis framför Newcastles målvakt Martin Dubravka som inte fick grepp på bollen som studsade ut. Lukaku sprintade fram och tryckte in bollen i mål och långt efteråt masserade Dubravka sina ömma fingrar efter mötet. Då hade det gått 31 sekunder efter att Lukaku bytts in. Målet betydde belgarens första bolltouch under matchen.

När Newcastle var tvunget att stöta högre upp passade Man U på att blixsnabbt ställa om. Sanchez hittade fram till den fristående Rashford på vänstersidan. Han gjorde inget misstag utan placerade in matchavgörande 2-0 tio minuter före ordinarie tids slut.

Uniteds mittback Victor Nilsson Lindelöf hade mycket att göra, speciellt i första halvleken, och drog på sig en varning efter att ha spelat matchtiden ut.