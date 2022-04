– Vi vet att det inte ser bra ut men vi håller tummarna, säger den tillfällige tränaren Mike Jackson.

Det var i mitten av första halvlek som West Hams Nikola Vlasic och Burnleys Ashley Westwood krokade i varandra. Det såg ganska harmlöst ut men direkt signalerade Westwood om att läget var allvarligt i solskenet på London Stadium. Under tiden som Westwood fick behandling av bägge lagens läkarteam på planen var Vlasic helt förstörd och tröstades av flera lagkamrater. Det var onaturligt tyst på den stora arenan.

Det rör sig om en skada på höger fotled, som vreds i en onaturlig vinkel.

Ett leende från båren

När Westwood rullades ut efter åtta minuters behandling med en syrgasmask fäst vid halsen stod i princip hela arenan upp och applåderade. Han fick många klappar och hejarop på vägen ut och gav ett litet leende från bårbilen. Burnley kommer att presentera nyheter om skadan efter att närmare undersökningar gjorts.

Direkt efter att Westwood rullats ut kom ytterligare ett par minuters paus efter en publikincident av något slag.

När matchen till slut kom igång gjorde Burnley 1-0 direkt. Efter en ribbnickretur nickade Wout Weghorts in bollen och firade under återhållsamma former. Det var som om West Ham-spelarna var mest tagna av det långa uppehållet. Laget missade sedan en straff från att gå upp till 2-0 och matchen slutade 1-1.

Det var en vunnen och två tappade poäng för Burnley som ligger på nedlyttningsplats – tre poäng upp till säker mark.