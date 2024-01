Wayne Rooney, John Terry och Gareth Southgate var alla viktiga spelare under Svennis tid som förbundskapten för England.

– Vi alla känner till dina hälsoproblem och det är ett tecken på din storhet, att du tänker på andra under denna svåra tid. Jag har aldrig tagit chansen att tacka dig för all hjälp och vägledning du har gett mig genom alla år. Så ikväll vill jag säga tack för all din hjälp.

Efter galan berättade Sven-Göran Eriksson hur han kände när han fick se alla hyllningar.

– Det är vackert, det känns. Tårarna kommer.

– Att de pratar väl om mig och inte skit om mig, haha. Det är ömsesidigt. De var viktiga spelare för England och det känns väldigt bra när de kommer ihåg det vi gjorde då.