Svenska cupens kvartsfinaler skjuts upp

Det gäller herrarnas kvartsfinaler samt sju gruppspelsmatcher för damerna. Enligt fotbollsförbundet vill lagen avstå spel för att inte riskera att bidra till ökad smittspridning av det nya coronaviruset. Detta trots att det var bestämt sedan tidigare att matcherna skulle spelas utan publik.

– Det är i grunden ett initiativ från föreningarna. De vill inte riskera att bidra till en ökad smittspridning, säger Svenska fotbollförbundets tävlingschef Anna Lögdberg till TT.

Så sent som i förmiddags försäkrade både föreningar och förbund att matcherna skulle spelas utan publik i helgen, men efter ett extrainsatt möte under fredagseftermiddagen tog förbundet beslutet att skjuta upp matcherna i samråd med föreningarna, Svensk elitfotboll (Sef) och Elitfotboll dam (EFD).

Fick många frågor

– Vi fick in många frågor från föreningarna under dagen, och efter att Sef haft ett möte där detta diskuterats ville vi samla ihop gruppen som behandlar tävlingsfrågorna under den här tiden. Och alla var överens om beslutet, säger Lögdberg.

Det finns ännu inget beslut på när matcherna ska spelas i stället.

– Vi kan inte fastställa något datum, utan får följa vad som sker i samhället i övrigt. Parallellt med det här har vi ju en eventuell seriestart i allsvenskan och damallsvenskan att ta hänsyn till. Vi tar det dag för dag och timme för timme, säger Lögdberg.

Damernas andra omgång

Häcken–Elfsborg och Mjällby–Falkenberg skulle ha spelats på lördagen och Hammarby–IFK Göteborg samt Malmö FF–AIK på söndag. Sedan tidigare var det beslutat att matcherna skulle spelas utan publik.

På damsidan berörs hela omgång två, som skjuts upp.

”Samtliga deltagande åtta herrföreningar i svenska cupens kvartsfinalspel och ett stort antal föreningar som spelar i gruppspelet svenska cupen damer uttryckte under fredagen att de inte vill spela helgens matcher”, skriver fotbollsförbundet på sin webbplats.

Kvartsfinalerna:

Malmö-AIK

BK Häcken-Elfsborg

Mjällby-Falkenberg

Hammarby-Göteborg

