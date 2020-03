Allsvenska seriestarten kan flyttas – för att undvika matcher utan publik

Onsdagens besked: att evenemang med mer än 500 personer inte bör hållas, kan slå hårt mot svensk fotboll i förlorade publikintäkter.

Inför den allsvenska premiären undersöker Svff, Sef (svensk elitfotboll herr) och Efd (svensk elitfotboll dam) vilka möjligheter som finns att flytta fram matcher, trots ett tajt spelschema.

Första prio är att flytta fram seriestarten

– Skulle inte det vara möjligt så kan det innebära att någon match spelas utan publik, säger Håkan Sjöstrand i SVT:s Morgonstudion.

Mats Enquist, generalsekreterare i Svensk Elitfotboll, är av samma uppfattning: första prio är att flytta fram seriestarten.

– Om det här beslutet ligger kvar är vår gemensamma målsättning att titta på alla lösningar för att flytta fram ligastarten. Vi tittar på alla tänkbara möjligheter, flytta matcher till höger och vänster eller in med dem under vintersäsongen. Alla vägar undersöks just nu, säger han till SVT Sport.

”Katastrof för hela fotbollen”

Men risken finns som sagt att matcher under de första omgångarna av serien tvingas spela utan åskådare.

– Det är en katastrof för hela fotbollen, säger Enquist.

När väntas beslut i någon riktning?

– Så snart som det går, vi jobbar intensivt med det här. Viktigast just nu är att lösa saker i närtid: svenska cupen i helgen och landslagsmatcher framöver, säger Håkan Sjöstrand.

Svenska cupen utan publik

Hur kan förbundet hjälpa klubbarna?

– Över tid drabbar det på olika sätt ekonomiskt om vi tvingas spela utan publik, det är en av anledningarna att vi tittar på vilka möjligheter som finns för att minimera konsekvenserna. Men en jättecentral och viktig del här är att fotboll ska spelas inför supportrar.

Det var under onsdagen som SvFF meddelade att kvartsfinalerna i svenska cupen och landskampen mellan Sverige och Ryssland spelas utan publik.

