Det var på Svenska fotbollförbundets årliga representantmöte som den nya regeländringen röstades igenom. I dagsläget blir en spelare avstängd efter tre gula kort, oavsett när under säsongen spelaren blivit varnad. Men till nästa säsong kommer en spelare kunna bli av med ett gult kort, så länge spelaren inte blivit varnad på tio omgångar.

– Andemeningen är inte att en spelare som får tre gula kort på 28 omgångar är en ful spelare. Då försökte vi hitta en modell som gör att färre sådana spelare blir avstängda i slutet. Klubbarna vill gärna ha med sina bästa spelare och publiken vill gärna se de bästa spelarna, säger Svante Samuelsson, Svensk elitfotbolls sportchef, till Fotbollskanalen.

Spelare kommer bara kunna bli av med ett gult kort vid ett tillfälle under säsongen. Regeln gäller oavsett om spelaren startat, hoppat in eller inte ens kommit till spel under de tio omgångarna.

Regeländringen gäller för damallsvenskan och elitettan på damsidan, och för allsvenskan och superettan på herrsidan.