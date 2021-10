Vad: VM-kval i fotboll, damer.

Var: Tallaght Stadium, Dublin, Irland.

När: I kväll klockan 20, svensk tid.

Läget i gruppen: Sverige toppar grupp A efter två inledande segrar, 1–0 borta mot Slovakien och 4–0 hemma mot Georgien. Men tabellen haltar, och bara två av fem lag har spelat mer än en match.

Motståndet: Irland, rankat 33:a i världen, har ännu inte gått in i kvalspelet då bortamatchen mot Georgien flyttades fram eftersom flera Englandsbaserade irländska spelare inte hade kunnat delta på grund av brittiska coronaregler.

Sverige har aldrig förlorat mot Irland tidigare – fem segrar och en oavgjord, 22–1 i målskillnad – men önationen ska inte underskattas. I en träningslandskamp i september gav irländskorna ett styrkebesked när Tony Gustavssons Australien besegrades med 3–2.

Publiken: 4 000 åskådare, halva arenans kapacitet, är tillåtna på Tallaght Stadium utifrån gällande coronarestriktioner. Och biljetterna har sålt slut.

Stjärnan att se upp med: Vänsterspringaren Katie McCabe har varit en viktig spelare i Super League-laget Arsenal i flera år nu, och som lagkapten bär hon det irländska landslaget. Kan Sverige stoppa den giftiga 26-åringen är mycket vunnet.

Skadeläget i Sverige: Två av Sveriges viktigaste spelare saknas då de båda mittfältsstjärnorna Caroline Seger och Kosovare Asllani är skadade. Alla på plats i Irland verkar dock spelklara, även om Evertonbacken Nathalie Björn är ett litet frågetecken efter att ha varit skadad och inte spelat på några veckor.

Fridolina Rolfö ersätter troligen Asllani som offensiv spets på mittfältet, medan spelare som Hanna Bennison, Filippa Curmark och Julia Zigiotti Olme gör upp om platsen bredvid Filippa Angeldahl på innermittfältet. Även Nathalie Björn, om redo för spel, är ett alternativ där.

Sverige, tänkbar elva (4–3–3): Hedvig Lindahl, Atlético Madrid – Hanna Glas, Bayern München, Amanda Ilestedt, Paris Saint-Germain, Magdalena Eriksson, Chelsea, Jonna Andersson, Chelsea – Filippa Angeldahl, Manchester City, Fridolina Rolfö, Barcelona, Hanna Bennison, Everton – Sofia Jakobsson, Bayern München, Stina Blackstenius, Häcken, Lina Hurtig, Juventus.

Övriga truppen: Jennifer Falk (mv), Häcken, Zecira Musovic (mv), Chelsea, Nathalie Björn, Everton, Nilla Fischer, Linköping, Emma Berglund, Rosengård, Emma Kullberg, Häcken, Elin Rubensson, do, Filippa Curmark, do, Julia Zigiotti Olme, do, Johanna Rytting Kaneryd, do, Olivia Schough, Rosengård, Anna Anvegård, Everton, Rebecka Blomqvist, Wolfsburg, Madelen Janogy, Hammarby.

Förbundskapten: Peter Gerhardsson.

Irland, tänkbar elva (5–3–2): Grace Moloney – Áine O’Gorman, Niamh Fahey, Louise Quinn, Savannah McCarthy, Katie McCabe – Jamie Finn, Denise O’Sullivan, Megan Connolly – Heather Payne, Lucy Quinn.

Övriga truppen: Courtney Brosnan (mv), Eve Badana (mv), Amanda Budden (mv), Harriet Scott, Claire Walsh, Diane Caldwell, Éabha O'Mahony, Niamh Farrelly, Ciara Grant, Aoibheann Clancy, Jessica Ziu, Roma McLaughlin, Rianna Jarrett, Leanne Kiernan, Saoirse Noonan, Amber Barrett.

Förbundskapten: Vera Pauw.

(TT)