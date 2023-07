Sverige såg ut att gå mot två tappade poäng när klockan närmade sig 90 minuter. Sverige pressade på men bollen ville inte in. Men då fick blågult en hörna från vänster. Kosovare Asllani slog den perfekt och lika perfekt gick Amanda Ilestedt upp och nickade in det förlösande segermålet.

– Jättestarkt att vi som lag lyckas vända. Vi steppar upp efter målet emot oss, det ser jag som en styrka, säger Ilestedt.

Försvarsmissar gav 0-1

Sydafrika chockade Sverige i början av andra halvlek när en lång boll gick hela vägen fram till anfallaren Thembi Kgatlana där Ilestedt inte alls hängde med. Kgatlanas skott räddades av Musovic men inte bättre än att bollen nådde en framrusande Hildah Magaia som ”sprang” in bollen i nätet. Jonna Andersson lyckades inte avvärja Magaia i straffområdet.

– Man får inte släppa in det där målet. Mycket mer fokus krävs. Både Ilestedt och Andersson måste ta sina spelare, säger SVT:s expert Hanna Marklund.

Rolfö kvitterade ”turligt”

Kvitteringen kom drygt tio minuter efter baklängesmålet, i den 65:e minuten. En tveksam insats av det sydafrikanska försvaret den här gången. Mittbacken Lebohang Ramalepe missbedömde Kaneryds inlägg och Fridolina Rolfö, som kom bakom, fick till en touch som räckte för att få bollen i mål. Bollen gick in via Rolfös vad enligt, henne själv, precis under hennes knä som diskuterats flitigt före VM, det som hon har haft problem med och enligt uppgift ska ”åtgärda” efter VM.

Marklund vill se mer

Trots segern är inte SVT:s expert Hanna Marklund helt nöjd.

– Starkt av Sverige att vända och vinna men det finns saker att oroa sig över, säger SVT:s expert Hanna Marklund efter segern.

Marklund är tveksam till ingripandena vid baklängesmålet och vill se mer av spelare som Asllani, Angeldahl, Rolfö och Blackstenius till nästa match.

– Vi har pratat om innan att det kan se ut lite hur som helst spelmässigt bara vi kommer vinnande ur matchen, säger Ilestedt själv om spelkvalitén.