– Det är under all kritik att släppa in fyra mål på en halvlek. Jag är riktigt, riktigt besviken, säger Kosovare Asllani till SVT Sport.

Resultatet innebär att Sverige tappade andraplatsen till Italien och får spela playoff för att stanna kvar i A-gruppen.

– Det är inte där vi ska vara men vi har satt oss själva i den sitsen och måste vinna allt framöver, säger Asllani.

– Det är ett landslag som mer eller mindre rasar ihop, säger SVT Sports expert Hanna Marklund.

Svensk ledning efter 38 sekunder

Redan efter 38 sekunder tog Sverige ledningen på Estadio La Rosaleda.

Kosovare Asllani slog en hörna från vänster som Linda Sembrant nickskarvade vidare till Julia Zigiotti-Olme som kastade sig fram vid bortre stolpen och nickade in 1-0.

Det var Zigiotti-Olmes första mål i landslaget.

Helt omarkerade Salma Paralluelo kvitterade till 1-1 med en nick när det svenska försvaret var någon annanstans.

Innan det ens gått en kvart hade Sverige tagit tillbaka ledningen. Stina Blackstenius hittade fram till Asllani i djupet och i steget chippade hon in 2-1.

Ribbskott från att göra 4-1

Innan det ens gått en halvtimme gjorde Sverige 3-1. Asllani stötte högt och Sverige erövrade bollen. Johanna Rytting Kaneryd spelade in den från höger och Stina Blackstenius gjorde mål från nära håll.

Andra halvlek hade precis börjat när Stina Blackstenius drog bollen i ribban från nära håll. Istället för 4-1 reducerade Spanien till 2-3 när Athenea del Castillo, omarkerad som vid Spaniens första mål, drog in bollen efter ett fritt läge i straffområdet.

En kvart från slutet kvitterade Spanien till 3-3 efter att Sverige inte fått bort bollen. Mariona Caldentey krutade upp bollen i vänstra krysset.

Spanien ryckte loss med två frilägesmål för 4-3 och 5-3.