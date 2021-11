Under tisdagskvällens möte mot Slovakien kan landslaget ta sin femte raka seger i VM-kvalet och har i så fall spelat 23 matcher utan att ha förlorat under ordinarie tid.

Förutom den snöpliga strafförlusten mot Kanada i OS föll Sverige i förlängningsspelet mot Nederländerna i VM-semifinalen 2019. Senast laget förlorade under ordinarie tid var i samma VM-turnering och premiären mot USA.

Det är 2,5 år sedan.

Bayern Munchen-proffset Hanna Glas pratar om självförtroende som en viktig del till att landslaget gång på gång lyckats de senaste åren.

– Det känns som att vi blir kaxigare och får mer tro på oss själva. Det är kul att se hur det har vuxit fram det senaste året. Tittar man på USA har de varit extremt framgångsrika och alltid haft kaxigheten. Innan VM hade de redan bokat in sig hela vägen till en final och i Sverige har vi varit försiktiga. Det är så viktigt att tro på sig själv. Man får ut mer av sig själv både som individ och lag, säger Glas och lyfter, precis som många andra spelare, fram glädjen att spela i landslaget.

– Vi har så kul tillsammans. Vi njuter varje dag. Mycket kommer från ledarstaben och vår idrottspsykolog har jobbat mycket med det. Nånstans kommer det från ledarna som satt ett bra klimat. Vi har fantastiska människor i laget som hjälper till att bidra.

En annan faktor: vinnarskallarna.

– Det finns det extremt många sådana i det här laget och det bidrar. Alla vill det bästa för gruppen och vi funkar extremt bra som en enhet och hjälper varandra att få ut det bästa av oss.

Vad kan stoppa er?

– Jag skulle säga oss själva. vi är så pass bra och har visat det under så lång tid och är så starka. Men det är om vi skulle sätta krokben på oss själva på nåt sätt.

Sverige har fyra raka segrar i VM-kvalet och möter under tisdagskvällen Slovakien. Den sänds i SVT2 och på SVT Play från 18.50.