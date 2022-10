– Det var så länge sedan jag spelade i Gent och jag var så ung och har inga speciella känslor för klubben.Vi kände att vi förlorat två raka matcher i allsvenskan och det var mycket frustration som kom ut i dag, säger Wikheim till Viaplay.

Djurgården fortsatte att trycka på direkt på avspark i andra halvlek. Joel Asoro utnyttjade ett försvarsmisstag och chippade fram bollen till Gustav Wikheim som på volley bredsidade in 4-0 blott tolv sekunder efter att domaren blåst igång halvleken.

Publiken som knappt hämtat sig från den första halvlekens 3-0 trodde knappt sina ögon.

Wikheim hade även 5-0 inne men det var för bra för att vara sant mot sin gamla klubb (spelade två matcher säsongen 2016-17). Domaren upptäckte en offside på Kalle Holmberg som ansågs störa målvaktens synfält av Wikheims bollbana. I Conference League används inget VAR.

När det såg ut som om belgiska Gent skulle rasa ihop tog de sig samman och reducerade till både 4-1 och 4-2 men det blev aldrig spännande eftersom de aldrig fick in trean.

Skadepaus hindrade inte Djurgården

Strax före pausen överstegsfintade Joel Asoro vid kortlinjen och spelade in den till Magnus Eriksson som vinklade den bakåt till Gustav Wikheim som slog till direkt och gjorde 2-0. Djupt in på tilläggstid i första halvlek ökade Emmanuel Banda på till 3-0 efter att nickskarvat in en frispark från högerkanten av Magnus Eriksson.

Efter 20 minuter skickade Gustav Wikheim in bollen från vänsterkanten. Mellan två Gentspelare drog Kalle Holmberg till direkt och gjorde 1-0 för Djurgården och tog verkligen chansen som ersättare för Victor Edvardsen som satt på bänken.

Strax därpå skadade sig mittbacken Marcus Danielson när han backade mot eget mål och blev nedmejad av egna målvakten Alexander Vasyutin. Danielson fick behandling i ett par minuter innan han kunde fortsätta. Samtidigt satt Hjalmar Ekdal ned med en skadekänning och byttes ut.