Japanskan Hamano var utlånad från Chelsea till Hammarby under förra säsongen och stod för sju mål på 17 damallsvenska framträdanden. 20-åringen lämnade sedan under mystiska former.

Hennes mål innebar 2-0 för Chelsea, som vann med 3-1 borta mot nederländska Twente.

Vid Chelseas försat mål fanns den svenska landslagsspelaren Johanna Rytting Kaneryd med i förarbetet – även om hon i princip bara lämnade över bollen till Aggie Beever-Jones som drog till från distans (se även det målet i spelaren ovan).

Zecira Musovic stod i mål hela matchen. Rytting Kaneryd blev utbytt i den 60:e minuten.

Angeldal startade för Real Madrid

Tidigare under kvällen hade Celtic, med svenska tränaren Elena Sadiku, inget att sätta emot i bortamatchen mot Real Madrid.

Den spanska storklubben vann med 4–0 genom mål av Caroline Weir, Signe Bruun, Caroline Möller och Linda Caicedo.

Svenska landslagsspelaren Filippa Angeldal spelade från start i Real Madrid och byttes ut i andra halvlek.