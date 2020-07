Tinnerholm bakom ett mål när New York avancerade i slutspelet

New York City FC hade inga större svårigheter mot Toronto i nattens åttondelsfinal i det som kalllas för ”MLS is back”-turneringen. Slutspelet markerar den amerikanska högstaligans återstart efter ett uppehåll under coronapandemin.

Anton Tinnerholm bidrog till segern redan efter fem spelminuter i åttondelen. Den forne Malmöspelaren hittade fram till en djupledslöpande Jesús Medina som satte 1-0.

I kvartsfinalen kommer Tinnerholms New York City FC att ställas mot vinnaren i mötet mellan FC Cincinnati och Portland Timbers.