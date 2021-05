Hammarby krossade Kif Örebro

Förluster i de två första matcherna för nykomlingen – men mot Kif Örebro skulle Stockholmslaget sätta sig i förarsätet från början.

Hammarby vann bollar högt upp på offensiv planhalva och skapade möjligheter, främst genom Emilia Larsson. Men det skulle trots det bli en mållös första halvlek.

Tre mål på sex minuter

Örebro fick sig en ordentlig kalldusch i andra halvlek och kunde inte hålla samma tempo som hemmalaget.

Hammarby fick allt att lossna på samma gång.

Tio minuter in i den andra halvleken vann Hanna Folkesson närkampen och spelade fram till Madelen Janogy som såg att det var trafikerat i boxen. Med vänsterfoten spelade Janogy in bollen till Folkesson som komfortabelt kunde trycka in den bakom målvakten.

Emilia Larssons första chans kom redan efter femton minuter men bollen hittade nätet först i 58:e minuten efter ännu ett inspel av Janogy.

Hammarby var inte färdiga där och fortsatte sätta press på gästerna. Tre mål på sex minuter.

Janogy bjöd på klassmål

I 72:a minuten gick Janogy på avslut själv men brände friläget. Fem minuter senare hittade hon dock nätet med ett klassmål som gick stolpe in, 4–0.

Madelen Janogy satte 4-0 till Hammarby.

Det blev dock än jobbigare för gästerna som efter en hörna tryckte in bollen i eget mål till slutresultatet 5–0.