Trellleborg får 50 miljoner av storsponsor

Det är mångåriga sponsorn Mellby Gård som går in med pengarna som ska fördelas över en tid på fem till tio år.

– Det är en väldigt långsiktig satsning och det är också en unik satsning i TFF:s historia. De här pengarna kan användas för att göra förvärv, men också för att tillföra kapital till klubben, utöver den sedvanliga sponsringen som finns i dag. Det primära med satsningen är att kunna göra bra förvärv, att stärka truppen och att få ett herrlag som är topp tio i allsvenskan, säger Mellby Gårds vd Johan Andersson till Fotbollskanalen.

Rune Andersson, affärsmannen och miljardären bakom Mellby Gård, har under lång tid pumpat in pengar i Trelleborgs FF. Under åren har det blivit en bra bit över 100 miljoner till klubben, både privat och genom olika bolag. Sonen Johan, som själv spelat i TFF men inte på A-lagsnivå, är nu vd för företaget.

Trelleborgs FF var uppe i allsvenskan 2018 men åkte ner igen till superettan.