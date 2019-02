Tuffare än väntat för MFF i cupen

Efter en stark insats med en uddamålsförlust mot Chelsea i Europa League i fredags var det en annan utmaning som väntade Malmö FF i svenska cupen mot superettan-laget Degerfors.

Degerfors började matchen klart bäst och hade flera heta lägen men bollen ville inte in. Ju längre matchen gick desto mer kom MFF in i matchen. Och till slut kom hemmalagets ledningsmål. Romain Gall tog sig in från vänsterkanten och serverade snyggt Marcus Antonsson som gjorde 1-0.

Men glädjen blev kortvarig för MFF. I den 43 minuten kvitterade Degerfors till 1-1. Målvakten Johan Dahlin gick ut för att nicka men träffade lagkamraten Ahmedhodzic istället och Rasmus Alm fick helt öppet mål och kunde enkelt kvittera.

I den andra halvleken tog Malmö ledningen igen när Lasse Nielsen gjorde 2-1 i den 71:a minuten. Men bara några minuter senare fick Degerfors en straff. Nikola Ladan var iskall från straffpunkten och kvitterade till 2-2. Malmös replik kom bara några minuter senare. Med ett stenhårt skott satte Gall 3-2 till hemmalaget.