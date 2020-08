Kullashi målskytt igen när Eskilstuna vann

Senaste matchen kom en oväntad förlust mot bottenlaget Umeå och Eskilstuna måna om att återvända till vinnarspåret. Och man fick god hjälp på vägen av Piteås målvakt Guro Pettersen som kom ut helt fel när Felicia Rogic gick på en djupledsboll. Pettersen misslyckades med kommunikationen med Faith Ikidi och gav Rogic öppet mål efter en misslyckad rensning och 1-0 till hemmalaget.

Loreta Kullashi har varit en av damallsvenskan hetast målskyttar och befann sig innan matchen på en andraplats i skytteligan bakom Mimmi Larsson. Och trots en rätt blek insats i övrigt så skulle Kullashi också få skriva in sig i målprotokollet. Elin Rombring tog en lång löpning på högerkanten och slog ett fint inlägg till bortre delen av straffområdet. Där fanns Kullashi och skallade in bollen i mål via ett Piteå-knä.

– Vi gjorde det vi skulle och jag är jättestolt över tjejerna, säger Kullashi till SVT Sport

Positivt för Piteå var att landslagsstjärnan Madelen Janogy gjorde comeback efter frånvaro med psykisk ohälsa. Forwarden som lämnade Tyskland för Piteå

– Det känns bra. Jättekul att vara tillbaks, säger Madelen Janogy till SVT Sport.