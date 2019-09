Tung uppförsbacke för Piteå efter drömmål

Den nordligaste Champions League-matchen som någonsin spelats blev inte så som Piteå hade hoppats.

Laget var visserligen överlägset redan från sart. Redan 20 sekunder in i matchen klev Madelen Janogy in i straffområdet och gav Julia Karlernäs ett jätteläge som dock räddades av en Bröndby-försvarare.

– De får en tå på bollen, och det tycker jag präglar matchen, säger Janogy till SVT Sport.

Vackert mål

Och så var det verkligen. Janogy låg bakom det mesta som Piteå skapade framåt, men det ville sig inte – trots ett antal bra chanser, bland annat en frispark i ribban av June Pedersen.

Istället gjorde Bröndby matchens enda mål, som var riktigt läckert.

Gick in via ribban

Efter att en Piteå-spelare slagit bort bollen fick den före detta Linköping-spelaren Nicoline Sörensen bollen. Hon avancerade fram och in i mitten av banan, och avlossade från cirka 20 meter ett stenhårt skott som gick mot krysset – och studsade in via ribban. Bröndby gjorde därmed mål på deras första avslut i hela matchen, efter 38 minuter.

Därmed är Piteå tvingat att vinna borta i Danmark när returen spelas den 26 september.

– Vi gör en otroligt bra match, och jag är helt säker på att vi – om vi spelar lika bra som i dag – kommer att göra fler mål i returen, säger Madelen Janogy.