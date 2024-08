När Shinomi Koyama satte 2–0 för Djurgården var det inte många som trodde att BP skulle ta alla tre poängen.

Men i den andra halvleken vek Tuva Ölvestad in från kanten och drog till med en rejäl raket som sökte sig till krysset. Och 18-åringen skulle ligga bakom allt i BP:s osannolika vändning.

– Bra träff. Skönt att kunna sätta den. Vi har tränat på gräs i två dagar nu och jag vet att det är svårt att placera skott, så jag tog bara i, säger Ölvestad i Viaplay.

– Jag var frustrerad efter första halvlek och hur bollarna studsade på gräs så jag kände bara: ”Skit i passningen och skjut”.

I minut 78 hittade Ölvestad in till nyförvärvet Johanna Svedberg som tryckte in kvitteringen, via en försvarare.

Det såg ut att gå mot ett kryss, men då klev Ölvestad fram igen.

I den 92:a minuten hittade hon in till Sara Olai som satte 3–2-målet och vändningen var fullbordad.

Det var första vinsten för BP sen 19 maj.

OBOS Damallsvenskan Djurgårdens IF FF 2 - 3 IF Brommapojkarna Stockholms Stadion, Stockholm idag Publik: 533 Domare: Selma Griberg Visa matchfakta